Mercoledì arriverà un forte vento da nord, mentre per giovedì è previsto un calo delle temperature, con precipitazioni nevose in montagna e qualche fiocco anche in pianura.

Non poteva ritardare ancora per molto: dopo due caldi mesi autunnali, alla fine arriva il freddo. L’appuntamento è per questo giovedì, 21 novembre, che sarà contraddistinto da un brusco calo delle temperature, in discesa fino ai 5 e ai 6 gradi.

«Avremo già dal mattino una giornata molto nuvolosa, con le prime precipitazioni verso mezzogiorno», anticipa Guido Della Bruna, previsore di MeteoSvizzera. «Probabilmente vedremo le cime delle montagne con la neve e nel tardo pomeriggio qualche fiocco potrebbe arrivare in pianura».

La neve, quindi, si vedrà soprattutto ad alte quote, ma in quantità comunque ridotte, circa «una decina di centimetri». In pianura? «Non più di una spolverata», stima l'esperto.

A dare il colpo di grazia alla lunga coda estiva sarà invece la perturbazione che, tra questa sera e mercoledì, investirà la Svizzera italiana: «La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un forte vento da nord che arriverà fino alle basse quote: alcune raffiche potrebbero superare localmente i 70 chilometri orari».

