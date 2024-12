DT

A partire dal 2025 sarà disponibile, per la prima volta in Ticino, l’applicazione ufficiale PESCA TI, con la quale i pescatori potranno ottenere la patente di pesca e il libretto di statistica in formato digitale.

Questa novità comporterà numerosi vantaggi per gli utenti e permetterà di rendere più rapidi ed efficienti i processi amministrativi relativi al sistema di rilascio delle patenti di pesca e alla statistica del pescato.

Grazie all'app, si potrà acquistare una patente e trasmettere le proprie statistiche senza recarsi a uno sportello.

Patente e libretto in formato cartaceo saranno comunque sempre disponibili per chi lo desidera.