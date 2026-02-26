, ma con la volontà di rilanciare un nuovo round negoziale su un paio di punti.
26.02.2026, 23:16
«Sì» Il comitato cantonale del PS Ticino ha sostenuto all’unanimità l’idea di un controprogetto alla sua iniziativa su un salario minimo sociale. Il parlamentino socialista ha approvato l’innalzamento della forchetta salariale fra 21,75 e 22,25 franchi all’ora e l’introduzione nella legge del primato del salario minimo sui CCL. Rimane in sospeso il nodo delle possibili deroghe temporanee per CCL già esistenti laddove il cambiamento provocherebbe perdite di molti posti di lavoro. Su questo punto il comitato esige un nuovo round negoziale. Per ora comunque l'iniziativa non viene ritirata.
