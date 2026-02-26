  1. Clienti privati
Salario minimo Dal PS un sì, ma...

Swisstxt

26.2.2026 - 23:16

Keystone
Keystone
Keystone

, ma con la volontà di rilanciare un nuovo round negoziale su un paio di punti.

SwissTXT

26.02.2026, 23:16

«Sì» Il comitato cantonale del PS Ticino ha sostenuto all’unanimità l’idea di un controprogetto alla sua iniziativa su un salario minimo sociale. Il parlamentino socialista ha approvato l’innalzamento della forchetta salariale fra 21,75 e 22,25 franchi all’ora e l’introduzione nella legge del primato del salario minimo sui CCL. Rimane in sospeso il nodo delle possibili deroghe temporanee per CCL già esistenti laddove il cambiamento provocherebbe perdite di molti posti di lavoro. Su questo punto il comitato esige un nuovo round negoziale. Per ora comunque l'iniziativa non viene ritirata.

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

