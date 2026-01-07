  1. Clienti privati
Ticino Daniele Caverzasio lascia il Parlamento

Swisstxt

7.1.2026 - 12:36

archivio TI-Press

Daniele Caverzasio lascia il Gran Consiglio ticinese. Lo ha comunicato il deputato della Lega dei ticinesi direttamente con un post sul social media Linkedin, in cui spiega che la decisione è stata presa «non per stanchezza, ma per rispetto per la carica».

SwissTXT

07.01.2026, 12:36

07.01.2026, 12:46

Una carica che, annota, «merita di essere vissuta con presenza piena».

Caverzasio, che è anche municipale a Mendrisio, era in Parlamento dal 2011, quando subentrò a Rodolfo Pantani.

È stato presidente tra il 2020 e il 2021. Il suo posto dovrebbe essere preso da un altro momò, Massimiliano Robbiani, che tornerebbe così in Parlamento dopo esserci già stato tra il 2011 e il 2023.

