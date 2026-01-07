Daniele Caverzasio lascia il Gran Consiglio ticinese. Lo ha comunicato il deputato della Lega dei ticinesi direttamente con un post sul social media Linkedin, in cui spiega che la decisione è stata presa «non per stanchezza, ma per rispetto per la carica».
Una carica che, annota, «merita di essere vissuta con presenza piena».
Caverzasio, che è anche municipale a Mendrisio, era in Parlamento dal 2011, quando subentrò a Rodolfo Pantani.
È stato presidente tra il 2020 e il 2021. Il suo posto dovrebbe essere preso da un altro momò, Massimiliano Robbiani, che tornerebbe così in Parlamento dopo esserci già stato tra il 2011 e il 2023.