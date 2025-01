Daniele Piccaluga archivio Ti-Press

La nomina del vicesindaco di Monteceneri sarà presentata all’assemblea del movimento che si svolgerà domenica prossima.

SwissTXT / red Sara Matasci

Daniele Piccaluga per il ruolo di nuovo coordinatore della Lega dei ticinesi: è la proposta che Norman Gobbi, «dopo decisione condivisa nel gruppo di coordinamento», farà all’assemblea del partito in programma per domenica prossima a Rivera.

È quanto ha reso noto la stessa Lega, in un comunicato diffuso nel primo pomeriggio di martedì. Il consigliere di Stato, ricordiamo, ha assunto le funzioni di coordinatore ad interim del movimento, mentre il 37enne è attualmente vicesindaco di Monteceneri e parlamentare nel Gran Consiglio.

Piccaluga, si legge nella nota, detiene una «combinazione di competenze a livello comunale e cantonale» che «lo rende una figura capace di comprendere e affrontare con efficacia le dinamiche politiche e amministrative dei Comuni e del Cantone».

La sua candidatura sarà sottoposta a ratifica durante la prossima assemblea.