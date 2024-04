La HMS Engadine dopo la sua conversione nel 1915: per comunicare con i piloti in caso di guasto alla radio fu allestita anche una piccionaia, che portava con sé uno degli animali. Commons/Surgeon Oscar Parkes

Perché una HMS Engadine ha combattuto per la Royal Navy durante le guerre mondiali? Esiste un luogo in Gran Bretagna che si chiama così? La risposta è «no», il nome si riferisce proprio alla località grigionese. Ecco come mai.

Hai fretta? blue News riassume per te La HMS Engadine prende il nome da uno dei paesaggi più belli della Svizzera, l'Engadina appunto. Ma come può una nave da guerra britannica portare un nome svizzero?

Dietro a ciò si nasconde la confisca del veloce piroscafo postale SS Engadine dopo lo scoppio della guerra nel 1914.

La nave madre HMS Engadine ha partecipato al raid di Natale su Cuxhaven e alla battaglia delle Skagerak.

L'imbarcazione è sopravvissuta al conflitto, è sbarcata nelle Filippine, ma è poi affondata nel 1941 a causa di una mina.

Altre due navi della Royal Navy sono successivamente state chiamate HMS Engadine. Mostra di più

Il 31 maggio del 1916 la HMS Galatea avvista delle navi al largo dello Jutland (una penisola del nord Europa divisa tra Germania, a sud, e Danimarca) e segnala «nemico avvistato». Alle 14.28, l'incrociatore leggero della Royal Navy spara il primo colpo della Battaglia delle Skagerak, che non è solo il più grande scontro navale della Prima Guerra Mondiale, ma anche l'ultimo di sola artiglieria che coinvolge grandi navi.

Dopo l'avvistamento, l'ammiraglio britannico David Beatty ordina il primo volo di ricognizione dal mare: la HMS Engadine lancia quindi il tenente Frederick Rutland, che individua cinque cacciatorpediniere e tre incrociatori della Marina imperiale. Dopo un giorno, la battaglia delle Skagerak si conclude con un pareggio.

Ciò solleva la domanda sul perché la Royal Navy abbia tra i suoi ranghi una nave da guerra chiamata Engadina: come si concilia tutto ciò con la Svizzera, che all'epoca era già neutrale? Esiste una località in Gran Bretagna con lo stesso nome? È stata forse nominata da alcuni turisti britannici che amano tanto i Grigioni?

Il tenente Frederick Rutland (a sinistra) e il tenente Gerald Edward Livock della HMS Engadine nel 1916. RAF/IWM

Il piroscafo postale entra a far parte della Grand Fleet britannica

La soluzione dell'enigma è molto più banale: la nave in questione è stata varata nel 1911 a Dumbarton, in Scozia, come SS Engadine.

Era stata commissionata dalla «South Eastern and Chatham Railway,» che la utilizzava come piroscafo postale nel sud dell'Inghilterra. Dopo lo scoppio della guerra, nell'agosto 1914 la Royal Navy ha confiscato il piroscafo e lo ha trasformato in una nave madre per aerei.

Si tratta in sostanza di una prima forma di portaerei e la Royal Navy ha in effetti tra le sue fila la prima nave di questo tipo costruita a questo scopo, la HMS Ark Royal. Il problema? Quest'ultima, a undici nodi, è troppo lenta per tenere il passo della Grand Fleet.

La HMS Engadine, invece, con le sue sei caldaie a vapore, è due volte più veloce e può viaggiare fino a 21,5 nodi. E può anche trasportare carbone sufficiente per percorrere 2.300 chilometri a 15 nodi.

Sul piroscafo vengono collocati tre hangar in tela: gli aerei vengono calati in acqua con l'aiuto di gru e recuperati allo stesso modo.

La SS Engadine in una foto non datata. State Library of Queensland.

Attacco a Cuxhaven

L'Engadine ha sperimentato la sua prima missione di combattimento il giorno di Natale del 1914, quando ha attaccato un hangar Zeppelin a Cuxhaven insieme ad altre due navi madri convertite, la HMS Riviera e la HMS Empress.

Ma la tecnologia è ancora agli albori: nove aerei vengono lanciati, ma solo sette possono decollare.

Ma causano solo danni minori e solo tre velivoli riescono a tornare indietro. Gli altri hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Nel febbraio del 1915, la Royal Navy ha acquistato l'Engadine dai proprietari.

Ha fatto parte della Grand Fleet fino al 1918, quando è stata inviata a Malta per dare la caccia ai sottomarini. Dopo la guerra, la nave è stata messa in disarmo e rivenduta alla «South Eastern and Chatham Railway» nel dicembre del 1919.

Rappresentazione artistica dell'attacco di Natale a Cuxhaven su una cartolina. Gemeinfrei

Nel 1933, una compagnia filippina acquista l'Engadine e la rinomina SS Corregidor. Dopo l'attacco a Pearl Harbour del 7 dicembre 1941, anche il Giappone mette gli occhi sulle Filippine. Dieci giorni dopo, la Corregidor salpa da Manila.

Ecco come funzionavano le navi madri degli aerei: l'immagine mostra la HMS Hibernia a Weymouth nel maggio 1912. Gemeinfrei

Altre due navi della Marina militare portavano il nome di Engadina

È sovraccarica di civili che fuggono dall'attacco in corso. Ma l'imbarcazione viene colpita da una mina e affonda: delle 1200-1500 persone a bordo, solo 282 vengono salvate.

Ma non sarebbe stata l'ultima HMS Engadine in servizio nella Royal Navy. Il 26 maggio 1941, viene varata a Greenock, in Scozia, la Clan Buchanan.

La Royal Navy prende in consegna il cargo, lo chiama HMS Engadine in onore del suo predecessore e lo utilizza come nave deposito per gli aerei. Nel 1946 viene rivenduta al primo proprietario e le viene ridato il vecchio nome.

La HMS Engadine del 1941 in una foto del dicembre 1942. Gemeinfrei

Negli anni '60, la stessa Royal Navy ordina un'altra Engadine. La nave appoggio per elicotteri viene messa in servizio con la Royal Fleet Auxiliary a metà dicembre del 1967, da cui il nome RFA Engadine.

Il mezzo partecipa alla guerra delle Falkland prima di essere venduta alla Grecia nel 1989 e demolita nel 1996 sotto il nome di Engadine.