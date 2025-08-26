Carlo Scapozza archivio Ti-Press

Il ticinese Carlo Scapozza, 54 anni, è stato nominato vicedirettore dell'unità di direzione Biodiversità dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Sarà responsabile delle divisioni Biodiversità e paesaggio, Suolo e biotecnologia e Acque. Lo ha comunicato il Dipartimento federale dell'ambiente (DATEC).

Keystone-SDA

Scapozza lavora all'UFAM dal 2015 e attualmente è capo della divisione Idrologia e supplente del capo dell'unità di direzione Pericoli naturali e foreste.

In precedenza, ha svolto numerose funzioni nel settore privato e presso il Politecnico federale di Zurigo, precisa il DATEC.