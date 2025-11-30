A Sankt Moritz sorgerà un nuovo palaghiaccio. KEYSTONE

In alcuni comuni grigionesi i cittadini sono stati chiamati alle urne su diversi progetti.

SwissTXT, Redazione blue News Swisstxt

Davos

I cittadini di Davos hanno respinto (51,23% di no) il credito di progettazione della sistemazione viaria di Davos Dorf.

È invece stato approvato (73,5%) il risamento del debito della società anonima Spietal Davos qualle primo passo del progetto per garantire la sopravvivenza a lungo termine dell’ospedale.

Scuol

A Scuol – con 838 voti contro 323 – è stata approvata la revisione parziale della zona dell’hotel Paradis.

La storica Chasa Paradis a Ftan potrà essere demolita per far posto a un resort con albergo, centro benessere, ristorante, stabili d’appartamenti, una struttura per biciclette, gli alloggi per il personale e un parcheggio sotterraneo.

Sankt Moritz

I cittadini di Sankt Moritz hanno approvato il credito di 114 milioni di franchi per il progetto «Islas», l’area fuori dal paese in direzione di Champfèr.

Il progetto comprende tra l’altro una nuova pista del ghiaccio. La maggioranza a favore dell’iniziativa è stata chiara: 1’048 favorevoli a fronte di 462 contrari.

Poschiavo

Approvata a Poschiavo la revisione della legge sui rifiuti (85,75%).

Le nuove norme mantengono il principio di causalità e autofinanziamento, cambiano il calcolo per i campeggi e tassano enti pubblici e scuole. Sì (86,14%) anche alla concessione idrica dalla Val Varuna per l'irrigazione agricola al Consorzio bonifica fondiaria.