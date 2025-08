economia grigionese.

I nuovi dazi del 39% sulle merci svizzere esportate negli Stati Uniti a partire dal 7 agosto preoccupano anche l’ Non si temono comunque grandi contraccolpi per le piccole e medie imprese del cantone. «Alcune aziende della nostra associazione sono toccate, ciò è innegabile, ma la maggioranza di loro non lo sono. Dobbiamo però far si che per quelle colpite ci siano delle soluzioni, penso al lavoro ridotto, uno strumento previsto della Confederazione», ha detto al Quotidiano della RSI Viktor Scharegg, dell’Unione delle arti e mestieri.