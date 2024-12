Foto d'archivio keystone

L’amministratore apostolico della Diocesi di Lugano, Alain de Raemy non ha ricevuto e non riceverà nessuna lettera personale dalla Santa Sede in relazione alla gestione dei casi di abuso denunciati all’interno della Chiesa Svizzera.

SwissTXT Swisstxt

Lo ha reso noto martedì la stessa Curia vescovile. Ricordiamo che due mesi fa (quando erano stati resi noti gli esiti dell’indagine canonica preliminare condotta dalla Santa Sede) si era accennato ad «altre tre lettere» di rimprovero.

Resta però il rimprovero generale per gli errori e le omissioni emerse da quell’indagine, contenuti nella lettera spedita a tutti i vescovi svizzeri.