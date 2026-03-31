TicinoDadó accusato di falsa testimonianza: decreto del procuratore
Swisstxt
31.3.2026 - 10:22
Il procuratore generale Andrea Pagani ha emesso un decreto d'accusa per falsa testimonianza nei confronti del granconsigliere ticinese Fiorenzo Dadó. Il caso è legato alle vicende del Tribunale penale cantonale del 2024.
Redazione blue News
31.03.2026, 10:22
31.03.2026, 10:36
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Il procuratore generale Andrea Pagani ha emesso un decreto d'accusa nei confronti del granconsigliere ticinese Fiorenzo Dadó per falsa testimonianza, in relazione a dichiarazioni rilasciate l'8 ottobre 2024.
La proposta di pena prevede 120 aliquote giornaliere con sospensione condizionale per due anni, oltre a una multa e al pagamento delle spese processuali.
Per quanto riguarda invece l'ipotesi di denuncia mendace, Pagani ha deciso di non procedere, firmando un decreto di abbandono.
Il caso si inserisce nel contesto delle vicende legate al Tribunale penale cantonale nel 2024, quando l'ex giudice Mauro Ermani aveva inviato alcune immagini alla propria segretaria.
L'archiviazione riguarda in particolare una lettera anonima trasmessa alla Commissione giustizia nello stesso anno.