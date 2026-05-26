Il delitto è avvenuto nel corso del mese di gennaio (immagine d'archivio d'illustrazione). archivio KEYSTONE

C’è un nuovo elemento nell’inchiesta sull’uccisione avvenuta il 28 gennaio a Bellinzona.

Come riportato dalla RSI, secondo la perizia psichiatrica firmata dal dottor Weinmann, il 25enne accusato di aver ucciso la madre, 46 anni, e di aver ferito gravemente il compagno della donna, 61 anni, non sarebbe stato capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

L’esperto ha inoltre evidenziato un rischio elevato di recidiva, legato in particolare alla tossicodipendenza e alla fragilità dello stato psichico dell’imputato. Per questo motivo ha raccomandato un trattamento in una struttura chiusa.

Il giovane, difeso dall’avvocato Walter Zandrini, si trova attualmente in carcere. Spetterà ora al procuratore pubblico Zaccaria Akbas stabilire come procedere: potrà chiedere una misura terapeutica oppure promuovere un atto d’accusa per assassinio e tentato omicidio.

Secondo quanto emerso dall’inchiesta, il 25enne avrebbe aggredito la madre con un coltello e una mazza da baseball. Dell’accaduto, avrebbe riferito di conservare soltanto alcuni «flashback».