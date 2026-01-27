Tutte le proposte per contrastare la denatalità in Ticino sono state respinte dal plenum del Parlamento. sda

In Svizzera non nascono abbastanza bambini, in Ticino ancora meno della media nazionale. Constatazione statistica, quella legata al fenomeno della denatalità, che ha fatto discutere martedì il Gran Consiglio ticinese.

Redazione blue News Swisstxt

Come scrive la RSI, sul tavolo ci sono quattro iniziative presentate dal Centro, tutte respinte dal plenum.

Tre sono state affrontate in un primo dibattito: riguardavano il cambiamento culturale, il potenziamento della conciliabilità fra lavoro e famiglia e il sostegno alle giovani famiglie nell’acquisto di un’abitazione primaria.

I contrari l'hanno spuntata per cinque voti. Solo due, invece, i voti di differenza sul raddoppio degli assegni per figli.