  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino «No» dal Gran Consiglio a quattro proposte per contrastare la denatalità

Swisstxt

27.1.2026 - 21:09

Tutte le proposte per contrastare la denatalità in Ticino sono state respinte dal plenum del Parlamento.
Tutte le proposte per contrastare la denatalità in Ticino sono state respinte dal plenum del Parlamento.
sda

In Svizzera non nascono abbastanza bambini, in Ticino ancora meno della media nazionale. Constatazione statistica, quella legata al fenomeno della denatalità, che ha fatto discutere martedì il Gran Consiglio ticinese.

Redazione blue News

27.01.2026, 21:09

27.01.2026, 21:11

Come scrive la RSI, sul tavolo ci sono quattro iniziative presentate dal Centro, tutte respinte dal plenum.

Tre sono state affrontate in un primo dibattito: riguardavano il cambiamento culturale, il potenziamento della conciliabilità fra lavoro e famiglia e il sostegno alle giovani famiglie nell’acquisto di un’abitazione primaria.

I contrari l'hanno spuntata per cinque voti. Solo due, invece, i voti di differenza sul raddoppio degli assegni per figli.

I più letti

Laura Pausini riaccende il dibattito con un duetto destinato a far scintille
Ombre su Oliver Sacks, avrebbe «abbellito» i suoi casi clinici
Claudia Pandolfi svela i «retroscena piccanti» con Leonardo Pieraccioni
Alex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli

Altre notizie

Ticino. Respinta dal Parlamento l'iniziativa sulle cure dentarie

TicinoRespinta dal Parlamento l'iniziativa sulle cure dentarie

Ticino. Via libera alla riforma delle Autorità Regionali di Protezione

TicinoVia libera alla riforma delle Autorità Regionali di Protezione

Produzione casearia. L'esportazione dei formaggi grigionesi è in difficoltà

Produzione caseariaL'esportazione dei formaggi grigionesi è in difficoltà