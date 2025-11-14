Immagine illustrativa/foto d'archivo. Ti-Press

Un macchinario di una ditta di Cadempino si è surriscaldato generando un denso fumo. Circa 40 persone sono state evacuate, mentre sono 4 gli intossicati per il principio d'incendio. Lo comunica la Polizia cantonale.

Oggi, venerdì, verso le 6, un macchinario usato per la produzione di microcomponenti di una ditta in via Ponteggia a Cadempino, si è surriscaldato creando un denso fumo.

Per precauzione sono state evacuate circa 40 persone. Quattro dipendenti hanno lamentato sintomi di intossicazione. Due sono stati visitati sul posto, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale per dei controlli.

Oltre agli agenti della Cantonale, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano.