Fa 47 sorpassi nel tunnel del San Gottardo, denunciato un centauro 46enne

Swisstxt

1.9.2025 - 09:52

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
Keystone

Un motociclista inglese di 46 anni ha effettuato 47 sorpassi illegali nella galleria autostradale del San Gottardo lo scorso sabato (30 agosto) poco prima delle 16.00.

SwissTXT

01.09.2025, 09:52

01.09.2025, 13:30

L'uomo, si legge in un comunicato della polizia ticinese, è stato fermato nel Canton Uri.

L'analisi delle videocamere ha rivelato che il centauro ha sorpassato due mezzi pesanti e 45 vetture all'interno del tunnel, violando il divieto di sorpasso in vigore.

E'stato denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di inattitudine.

Gli è stato inoltre intimato il divieto di circolazione in Svizzera.

