Martedì in mattinata presto si è verificata un’importante interruzione del traffico ferroviario sulla tratta Lugano – Chiasso, in particolare tra Mendrisio e Chiasso. La tempistica del disturbo non è nota, ma potrebbe protrarsi su diverse ore.

Swisstxt

La causa, segnalano le Ferrovie federali svizzere (FFS), è un deragliamento. Attualmente non è nota l’entità del problema.

La limitazione, continuano le FFS, coinvolge le linee EC, IC2, IC21, RE80, S10 e S40.

Per ovviare al problema, sono stati organizzati dei bus sostitutivi. Sono da prevedere ritardi e soppressioni.

Il portavoce delle FFS regione sud Patrick Walser, contattato dalla RSI, ha precisato la dinamica dell’incidente.

Durante la notte un treno passeggeri che circolava a vuoto per motivi di servizio ha subito uno sviamento tra Balerna e Mendrisio, ossia una parte del convoglio è uscita dai binari.

Per riabilitare la circolazione, ora è necessario riposizionare il treno sui binari, spostarlo e capire l’entità dei danni. Il tempo per l’intera operazione non è ancora noto.

Swisstxt