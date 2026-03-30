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Sensibilizzazione Diritti e diversità: a Mendrisio le fermate del bus parlano

Swisstxt

30.3.2026 - 12:58

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
Keystone

A Mendrisio alcune fermate degli autobus diventano spazi di riflessione: con il progetto «Destinazione Rispetto» la città vuole sensibilizzare su diritti, diversità e inclusione.

Redazione blue News

30.03.2026, 12:58

30.03.2026, 13:09

A Mendrisio prende il via «Destinazione Rispetto», un'iniziativa che mira a trasformare alcune fermate degli autobus dell'Autolinea Mendrisiense (AMSA) in spazi dedicati alla riflessione.

L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza su temi chiave come i diritti, la diversità e l’uguaglianza.

Come indicato in una nota diffusa lunedì, la Città intende così rafforzare il proprio impegno nella promozione di una cultura inclusiva.

Nove fermate distribuite sul territorio comunale sono state allestite con pannelli tematici, trasformando luoghi di passaggio quotidiano in punti simbolici capaci di stimolare il dialogo e aumentare la consapevolezza collettiva.

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