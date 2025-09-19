  1. Clienti privati
Destituzione confermata Il Tribunale federale respinge i ricorsi dei giudici Quadri e Verda Chiocchetti

fon

19.9.2025

Confermata la destituzione degli ex giudici del Tribunale penale cantonale ticinese.
Tipress
Tipress

Il Tribunale federale ha confermato la destituzione dei giudici ticinesi Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti, avallando la decisione del Consiglio della magistratura.

Redazione blue News

19.09.2025, 18:18

Il Tribunale federale ha confermato la destituzione degli ex giudici del Tribunale penale cantonale ticinese (TPC) Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti, avallando così la decisione presa dal Consiglio della magistratura (CDM). La notizia è stata anticipata da «laRegione».

Il CDM aveva deciso di sollevarli dall'incarico dopo che i due avevano denunciato l'allora presidente del TPC, Mauro Ermani, per un reato di pornografia che - secondo il Consiglio - «sapevano non sussistere».

Ticino. Il Consiglio della magistratura destituisce i giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti

TicinoIl Consiglio della magistratura destituisce i giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti

La vicenda trae origine da un presunto caso di mobbing del 2023 nei confronti di una segretaria. Quadri e Verda Chiocchetti avevano segnalato l'episodio, chiamando in causa non solo Ermani ma anche il vicepresidente del TPC Marco Villa e il giudice Amos Pagnamenta.

Le accuse erano proseguite con segnalazioni reciproche fino alla denuncia penale contro Ermani. A seguito di ciò, il CDM aveva ritenuto inaccettabile l’operato di Quadri e Verda Chiocchetti e li aveva destituiti nel dicembre scorso, sostenendo che la denuncia «era inconciliabile con la loro funzione».

I due giudici avevano presentato ricorso, ma la Commissione di ricorso sulla magistratura aveva confermato la destituzione. Contestando anche questa decisione, il caso è approdato davanti al Tribunale federale di Losanna, che ora ha ribadito la rimozione.

Parallelamente, Verda Chiocchetti e Quadri avevano denunciato per diffamazione Ermani, Villa e Pagnamenta, sempre in seguito alla segnalazione al Consiglio della magistratura. Su questo punto i giudici di Mon Repos si erano già espressi lo scorso maggio, stabilendo che l'onore dei due magistrati non era stato leso.

