Dal confine Si scontra con un TIR a Como, muore un giovane motociclista

SDA

16.2.2026 - 17:20

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
sda

Un giovane di 18 anni residente a Como è morto a sei giorni di distanza da un incidente che lo aveva coinvolto in città, in località Lazzago, lo scorso martedì, quando la moto sulla quale viaggiava era andata a scontrarsi con un Tir con targhe straniere impegnato in una svolta.

Keystone-SDA

16.02.2026, 17:20

Terzo di tre figli, li 18enne studiava all'itis «Magistri Comacini». I familiari hanno acconsentito all'espianto degli organi.

