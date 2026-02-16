Dal confineSi scontra con un TIR a Como, muore un giovane motociclista
SDA
16.2.2026 - 17:20
Un giovane di 18 anni residente a Como è morto a sei giorni di distanza da un incidente che lo aveva coinvolto in città, in località Lazzago, lo scorso martedì, quando la moto sulla quale viaggiava era andata a scontrarsi con un Tir con targhe straniere impegnato in una svolta.
Keystone-SDA
16.02.2026, 17:20
SDA
Terzo di tre figli, li 18enne studiava all'itis «Magistri Comacini». I familiari hanno acconsentito all'espianto degli organi.