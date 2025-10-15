Immagine d'archivio Ti-Press

Dieci persone sono state arrestate in Ticino, negli scorsi giorni, per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

SwissTXT Swisstxt

Lo hanno reso noto mercoledì le autorità, precisando che salgono così a un'ottantina gli arresti effettuati nel 2025 per reati legati al traffico di droga.

Sono stati rinvenuti oltre un chilo di cocaina, circa 750 grammi di eroina e quasi due chili di marijuana.

Inoltre, sono stati sequestrati circa 28'000 franchi e 5'000 euro in contanti.

Alle operazioni hanno collaborato l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, la Polizia di Lugano, Locarno, Bellinzona, Mendrisio, Chiasso, Ascona e delle Tre Valli.