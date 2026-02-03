  1. Clienti privati
Allerta pure in Ticino Dietro il boom di ristoranti a Como ci potrebbe essere anche l'ndrangheta

SDA

3.2.2026 - 11:24

Negli ultimi anni sono stati aperti numerosi ristoranti in provincia di Como. La mafia calabrese potrebbe essere dietro alcune delle nuove aperture. (foto d'archivio)
Negli ultimi anni sono stati aperti numerosi ristoranti in provincia di Como. La mafia calabrese potrebbe essere dietro alcune delle nuove aperture. (foto d'archivio)
Keystone

Il turismo è in piena espansione a Como. Nella città lariana sono stati aperti in breve tempo numerosi nuovi ristoranti. Secondo la Procura antimafia milanese, dietro alcuni di questi locali potrebbero esserci gli interessi della 'Ndrangheta.

Keystone-SDA

03.02.2026, 11:24

La criminalità organizzata calabrese è saldamente ancorata a Como, ha dichiarato Alessandra Dolci, coordinatrice della Procura distrettuale antimafia di Milano, alla «RSI».

Interpellata dall'agenzia di stampa Keystone-SDA, ha confermato le dichiarazioni rilasciate. La provincia di Como è stata al centro di indagini antimafia per 50 o 60 anni.

Anche l'associazione imprenditoriale Confesercenti Como rimane vigile, come ha spiegato il vicepresidente Claudio Bizzozzero al telegiornale della RSI domenica sera. Colpisce il fatto che in alcuni casi ci siano aperture molto rapide con investimenti molto elevati da parte di persone non radicate sul territorio.

Negli ultimi dieci anni, solo nella città di Como sono stati aperti oltre 100 nuovi ristoranti. Se si guarda alla provincia nel suo complesso, si contano ben 500 nuovi esercizi di ristorazione, prosegue l'articolo.

A titolo di paragone, Como ha una popolazione di circa 85.000 abitanti, che è all'incirca la stessa dimensione della città di Lucerna.

«La vigilanza è necessaria anche in Ticino»

Questo boom di nuove aperture è accompagnato da una forte domanda da parte dei turisti. L'anno scorso le navi della compagnia di navigazione di Como hanno trasportato quasi 7 milioni di persone. «I numeri sono impazziti», ha dichiarato il sindaco Alessandro Rapinese sempre all'emittente di Comano.

Anche il Ticino deve essere vigile, ha continuato Dolci. Le ultime indagini condotte insieme alle autorità svizzere dimostrano che nella Svizzera meridionale ci sono sia movimenti di denaro mafioso che trasporti di droga.

«La vostra regione non è affatto immune dai desideri mafiosi», ha detto la procuratrice.

