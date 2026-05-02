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La Confederazione sta portando avanti l'acquisizione di un ulteriore sistema di difesa aerea a lungo raggio, concepito come complemento ai missili statunitensi Patriot.

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A tal fine, sta raccogliendo informazioni presso quattro Stati: Germania, Francia, Israele e Corea del Sud. Sono stati interpellati anche cinque produttori, ha indicato a Keystone-ATS Kaj-Gunnar Sievert, portavoce di Armasuisse, confermando una notizia pubblicata dalle testate di CH Media. «In primo piano vi sono i tempi di consegna, i costi, le prestazioni e la quota di produzione in Europa, idealmente in Svizzera».