  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nell'estate 2025 Diminuiti i giorni di lunghe code al portale sud del tunnel del San Gottardo

SDA

4.9.2025 - 14:12

Undici i giorni di colonna sopra ai dieci chilometri al portale nord, uno solo a sud
Undici i giorni di colonna sopra ai dieci chilometri al portale nord, uno solo a sud
Keystone

Durante i mesi estivi i giorni di colonna al San Gottardo sono rimasti stabili in confronto al 2024 al portale Nord, mentre sono diminuiti a quello Sud. Lo riferisce in un comunicato il Touring Club Svizzero (TCS).

Keystone-SDA

04.09.2025, 14:12

04.09.2025, 14:16

Nel dettaglio, a Göschenen si sono verificate undici giornate con code superiori ai 10 chilometri, mentre l'incolonnamento massimo si è raggiunto a due riprese, il 25 e il 26 luglio, con 17 km.

La data coincide con l'inizio delle vacanze estive in numerosi Land tedeschi, sottolinea il TCS. L'anno scorso non si era mai andati oltre i 15 chilometri, per trovare un valore superiore (20 km) bisogna dunque risalire a fine luglio 2022.

Ad Airolo, invece, si sono superati i dieci chilometri soltanto il 9 agosto, quando il serpentone di veicoli ha raggiunto quota 13 km. Nel 2024 si era andati oltre i dieci chilometri in sette occasioni.

Nonostante la fine dell'estate, le cattive notizie non sono però ancora terminate per gli automobilisti, che nelle prossime settimane saranno infatti confrontati con numerose chiusure notturne del tunnel, la prima delle quali dall'8 al 12 settembre tra le 20.00 e le 5.00.

I più letti

Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Su un volo da Bali a Brisbane i WC non funzionano e... ci si deve arrangiare come si può

Altre notizie

Ecco dove. Primo caso accertato di un lupo ibrido in Ticino

Ecco dovePrimo caso accertato di un lupo ibrido in Ticino

Politica. Votazioni cantonali e federali del 28 settembre, la posizione del Governo ticinese

PoliticaVotazioni cantonali e federali del 28 settembre, la posizione del Governo ticinese

Il bilancio. Estate positiva per gli impianti di risalita ticinesi, ma non per quelli retici

Il bilancioEstate positiva per gli impianti di risalita ticinesi, ma non per quelli retici