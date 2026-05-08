Succede a MontagnerNuovo addetto stampa per la Diocesi di Lugano: arriva Andrea Arcidiacono
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8.5.2026 - 14:37
Dal 1° giugno Andrea Arcidiacono sarà il nuovo addetto stampa della Diocesi di Lugano. Succede a Luca Montagner che ha ricoperto questo ruolo dal 2018 al 2025.
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08.05.2026, 14:37
08.05.2026, 14:39
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Classe 1966, nato e cresciuto a Bellinzona, Arcidiacono ha ricoperto vari ruoli a Berna: da corrispondente da Palazzo federale per il «Corriere del Ticino» e la «RSI» a portavoce dei consiglieri federali Ruth Dreifuss e Pascal Couchepin.
Fra il 2024 e il 2025 è stato anche vicecancelliere e portavoce del Consiglio federale. P
er questa sua nuova attività professionale, con un tasso d’occupazione del 60%, Arcidiacono si trasferirà da Berna a Lugano.