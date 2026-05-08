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Succede a Montagner Nuovo addetto stampa per la Diocesi di Lugano: arriva Andrea Arcidiacono

Swisstxt

8.5.2026 - 14:37

Keystone
Keystone
Keystone

Dal 1° giugno Andrea Arcidiacono sarà il nuovo addetto stampa della Diocesi di Lugano. Succede a Luca Montagner che ha ricoperto questo ruolo dal 2018 al 2025.

SwissTXT

08.05.2026, 14:37

08.05.2026, 14:39

Classe 1966, nato e cresciuto a Bellinzona, Arcidiacono ha ricoperto vari ruoli a Berna: da corrispondente da Palazzo federale per il «Corriere del Ticino» e la «RSI» a portavoce dei consiglieri federali Ruth Dreifuss e Pascal Couchepin.

Fra il 2024 e il 2025 è stato anche vicecancelliere e portavoce del Consiglio federale. P

er questa sua nuova attività professionale, con un tasso d’occupazione del 60%, Arcidiacono si trasferirà da Berna a Lugano.

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