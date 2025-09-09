  1. Clienti privati
Valori delle diossine più elevati a Bioggio e a Riazzino, ma non preoccupanti

Swisstxt

9.9.2025 - 10:17

Diossine terreno
Diossine terreno
Dipartimento Territorio

I valori delle diossine nel suolo riscontrati negli ex impianti dei rifiuti di Bioggio e Riazzino sono più elevati rispetto ad altri punti di prelievo. A rivelarlo martedì uno studio condotto dal Dipartimento del Territorio.

09.09.2025, 10:17

Il monitoraggio è stato avviato su 60 campioni dopo che nel 2021 nei terreni di Losanna è stata riscontrata un’elevata presenza di diossine nel suolo.

Solo in un caso, a Bioggio, il valore misurato supera il livello di guardia. Tuttavia, non sono misure di risanamento né limitazioni all’uso.

I risultati attorno all'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Giubiasco non evidenziano criticità.

