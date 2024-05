Pietro Soldini, nuovo vicedirettore del Liceo1 di Lugano Liceo 1

Cinque conferme e una novità. Così, in sintesi, l'annuncio del Consiglio di Stato riguardante le nomine in seno alle direzioni delle scuole medie superiori per il periodo 2024-2028.

Swisstxt

Sono stati confermati Valeria Doratiotto Prinsi, direttrice del Liceo Lugano 1; Nicola Pinchetti, direttore del Liceo Bellinzona; Fabrizio Bernasconi, vicedirettore del Liceo di Bellinzona; Corrado Nastasi, vicedirettore della Scuola cantonale di commercio Bellinzona; Alessandro Pagnamenta, vicedirettore della Scuola cantonale di commercio Bellinzona.

Il Governo ha inoltre nominato Pietro Soldini, nuovo vicedirettore del Liceo cantonale di Lugano 1.

Swisstxt