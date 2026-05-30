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Traffico Disagi sull’A2, code al San Gottardo e verso l’Italia

Swisstxt

30.5.2026 - 10:12

Immagine d'archivio d'illustrazione
Immagine d'archivio d'illustrazione
Keystone

Mattinata difficile per chi viaggia sull’autostrada A2. In direzione sud, tra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso-Brogeda, la circolazione procede a rilento. Lo riporta la RSI.

Antonio Fontana

30.05.2026, 10:12

30.05.2026, 10:15

Forti disagi anche al San Gottardo. Tra Erstfeld e l’imbocco nord della galleria si registra una coda di 8 chilometri verso il Ticino, con tempi d’attesa stimati attorno a un’ora e 20 minuti. Agli automobilisti diretti a sud viene suggerito di valutare l’itinerario alternativo attraverso l’A13 del San Bernardino.

Sul versante ticinese, invece, la colonna al portale sud raggiunge i 4 chilometri a partire da Quinto, con ritardi di circa 40 minuti. È aperta la corsia preferenziale CUPRA per chi intende salire al Passo del San Gottardo.

Restano chiuse, in direzione della galleria, le entrate autostradali di Airolo e Göschenen.

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