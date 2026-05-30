Forti disagi anche al San Gottardo. Tra Erstfeld e l’imbocco nord della galleria si registra una coda di 8 chilometri verso il Ticino, con tempi d’attesa stimati attorno a un’ora e 20 minuti. Agli automobilisti diretti a sud viene suggerito di valutare l’itinerario alternativo attraverso l’A13 del San Bernardino.
Sul versante ticinese, invece, la colonna al portale sud raggiunge i 4 chilometri a partire da Quinto, con ritardi di circa 40 minuti. È aperta la corsia preferenziale CUPRA per chi intende salire al Passo del San Gottardo.
Restano chiuse, in direzione della galleria, le entrate autostradali di Airolo e Göschenen.