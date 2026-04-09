Ferite di media gravitàFrontale fra una motociclista e un'auto a Disentis
Swisstxt
9.4.2026 - 15:31
Un incidente frontale si è verificato a Disentis mercoledì. Una motociclista si è scontrata con una vetura che viaggia nella direzione opposta.
Redazione blue News
09.04.2026, 15:31
09.04.2026, 15:40
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Come riporta la RSI, davanti alla motociclista stava circolando un furgone per le consegne, che doveva svoltare. Quest'ultimo però ha dovuto fermarsi per via del traffico.
Effettuando una manovra di sorpasso, la donna si è scontrata con un'automobile che viaggiava in direzione opposta.
Sul posto sono intervenuti un medico - insieme a due assistenti - il servizio di soccorso della Surselva e una squadra di elisoccorso della REGA. La motociclista è stata poi trasportata all'Ospedale cantonale dei Grigioni. Ha riportato ferite di media gravità.