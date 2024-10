Immagine d'archivio Ti-Press

Avrebbe lanciato un oggetto pirotecnico contro un camion RSI dopo la partita Ambrì-Lugano dell’11 ottobre alla Gottardo Arena - Tra le accuse: esplosione, tentato omicidio intenzionale e tentate lesioni gravi

Un cittadino italiano di 27 anni, residente nel Luganese, è stato arrestato il 25 ottobre in relazione ai disordini avvenuti dopo la partita di hockey tra Ambrì Piotta e Lugano dell’ 11 ottobre, in particolare per il lancio di un oggetto pirotecnico alla Gottardo Arena di Ambrì.

Lo riferiscono giovedì il Ministero pubblico e la Polizia cantonale a seguito delle indagini e degli interrogatori svolti.

Oggetto che era stato scagliato verso un camion della RSI. Le accuse includono: esplosione, tentato omicidio intenzionale, tentate lesioni gravi, messa in pericolo della vita altrui, lesioni semplici, danneggiamento e violazione della Legge federale sugli stupefacenti.

La restrizione della libertà è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.

L’inchiesta è condotta dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.

Giova ricordare che nell'esplosione dell'oggetto lanciato in direzione dei camion della RSI, presenti per garantire al diffusioen tecnica della partita per un'altra azienda, sono stati coinvolti anche i collaboratori dell'emittente di Comano, che, terminate le riprese della partita, stavano riordinando il materiale tecnico.

Tre di loro hanno riportato lesioni semplici. Il mezzo tecnico ha subito danni materiali di lieve entità.

