Ticino I distratti alla guida aumentano: alla sbarra rimane il telefonino 

Swisstxt

10.2.2026 - 13:00

Foto d'archivio
Foto d'archivio
keystone

Il bilancio della campagna contro la distrazione al volante, al termine della prima fase, mostra un forte aumento di infrazioni. 

Igor Sertori

10.02.2026, 13:00

10.02.2026, 13:15

Si è conclusa nel gennaio 2026 la prima fase della campagna di prevenzione «No grazie!», che ha affiancato alle attività di sensibilizzazione un intenso piano di controlli mirati sul territorio.

Il bilancio finale evidenzia un significativo incremento delle irregolarità accertate: le infrazioni sono aumentate di circa l’11% rispetto all’anno precedente.

Dalla rilevazione dei dati emerge che, tra ottobre e dicembre 2025, sono state elevate complessivamente 1'940 contravvenzioni, a fronte delle 1'748 registrate nello stesso periodo del 2024. La ripartizione mensile fotografa un picco di sanzioni a ottobre (1'154), seguito da dicembre (408) e novembre (378).

Tra le denunce effettuate, le forze dell’ordine hanno contestato diversi comportamenti particolarmente pericolosi per la sicurezza stradale, con una specifica attenzione all’uso del cellulare alla guida.

