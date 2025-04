Nessuna cattedra nel medio superiore per tredici docenti di italiano Keystone

Prima spiegazione del Consiglio di Stato ticinese sul caso delle 13 persone che si stanno abilitando per insegnare italiano nelle scuole medie superiori ma che non avranno una cattedra.

Swisstxt

In sintesi, spiega il Governo rispondendo per iscritto a un'interrogazione, si supponeva che sarebbero stati necessari 8 nuovi docenti. Considerando gli imprevisti, si è aperto il concorso per 10.

Agli esami di ammissione gli ultimi 4 si sono classificati a pari merito e per questo sono stati tutti ammessi. Risultato: una classe di 13 allievi, resa però inutile dalla diminuzione delle iscrizioni e dall'attribuzione di ore supplementari a docenti che già lavoravano a percentuale ridotta.