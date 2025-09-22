  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Docenti: «Troppo lavoro e burocrazia»

Swisstxt

22.9.2025 - 08:52

Hanno risposto in 631
Hanno risposto in 631
keystone

Sovraccarico di lavoro e burocrazia eccessiva.

SwissTXT

22.09.2025, 08:52

22.09.2025, 08:53

Sono le problematiche principali emerse da un sondaggio del sindacato OCST promosso fra il corpo docente ticinese, che è stato interpellato sulle attuali condizioni di lavoro nei vari ordini scolastici.

L’indagine è stata sottoposta online all’intero corpo docenti ticinese attivo nelle scuole pubbliche comunali e cantonali e ad alcuni insegnanti di scuole private associate con il sindacato.

La compilazione si è svolta tra il 12 settembre e il 14 ottobre 2024. Su oltre 6'300 docenti in totale, 631 hanno preso parte al sondaggio, ma rappresentando tutti gli ordini scolastici.

I più letti

Roberto Saviano a Lugano al festival Endorfine: «L'Italia è un pozzo nero»
«Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi
Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo hanno litigato

Altre notizie

Hanno sfilato in 200Corteo pro Palestina a Bellinzona

Pirata della strada. Centauro sulla Cantonale a Bedretto a 107 km/h sui 50

Pirata della stradaCentauro sulla Cantonale a Bedretto a 107 km/h sui 50

Locarno. La Santa Chiara si ingrandisce: domanda di costruzione per un nuovo edificio

LocarnoLa Santa Chiara si ingrandisce: domanda di costruzione per un nuovo edificio