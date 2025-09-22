Hanno risposto in 631 keystone

Sovraccarico di lavoro e burocrazia eccessiva.

SwissTXT Swisstxt

Sono le problematiche principali emerse da un sondaggio del sindacato OCST promosso fra il corpo docente ticinese, che è stato interpellato sulle attuali condizioni di lavoro nei vari ordini scolastici.

L’indagine è stata sottoposta online all’intero corpo docenti ticinese attivo nelle scuole pubbliche comunali e cantonali e ad alcuni insegnanti di scuole private associate con il sindacato.

La compilazione si è svolta tra il 12 settembre e il 14 ottobre 2024. Su oltre 6'300 docenti in totale, 631 hanno preso parte al sondaggio, ma rappresentando tutti gli ordini scolastici.