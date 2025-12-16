UDSC

Un controllo a Novazzano tra il 4 e il 5 dicembre ha permesso agli agenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) di fermare un furgone con oltre 100 chili di generi alimentari non dichiarati.

SwissTXT Swisstxt

A bordo del mezzo con targhe svizzere, guidato da un 51enne italiano, sono stati trovati 164 litri di olio, 66 panettoni per un totale di 81 chili, 5 chili di carne fresca, 28 di mozzarella e una decina di pane per focaccia.

L'UDSC ha inflitto una multa di diverse centinaia di franchi e richiesto lo sdoganamento corretto.

Il caso è stato segnalato al Laboratorio cantonale per ulteriori accertamenti sul trasporto e la conservazione degli alimenti.