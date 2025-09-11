  1. Clienti privati
Le Dogane scoprono un traffico di oltre 200'000 sigarette

11.9.2025 - 11:06

Un cittadino svizzero è accusato di aver importato illegalmente in Svizzera oltre 200'000 sigarette, 119 kg di tabacco da shisha e 855 stecche di stick per dispositivi elettronici.

L'evasione fiscale ammonta a quasi 90'000 franchi. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha scoperto che l'uomo importava la merce personalmente o tramite un parente all'estero, per poi rivenderla online e a locali ticinesi a prezzi inferiori a quelli di mercato.

L'accusato aveva creato una ditta per vendere i prodotti importati su un proprio sito web.

Gli inquirenti hanno anche scoperto l'importazione illegale dalla Giordania di un farmaco.

