Le stecche sequestrate Ufficio federale delle dogane

Un cittadino svizzero è accusato di aver importato illegalmente in Svizzera oltre 200'000 sigarette, 119 kg di tabacco da shisha e 855 stecche di stick per dispositivi elettronici.

L'evasione fiscale ammonta a quasi 90'000 franchi. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha scoperto che l'uomo importava la merce personalmente o tramite un parente all'estero, per poi rivenderla online e a locali ticinesi a prezzi inferiori a quelli di mercato.

L'accusato aveva creato una ditta per vendere i prodotti importati su un proprio sito web.

Gli inquirenti hanno anche scoperto l'importazione illegale dalla Giordania di un farmaco.