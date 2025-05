I due conducenti sono stati trasportati all'Ospedale cantonale a Coira Polizia cantonale dei Grigioni

Due conducenti sono rimasti feriti in un incidente stradale a Domat/Ems venerdì pomeriggio. Lo riferisce in una nota la Polizia cantonale grigionese.

Swisstxt

Una 31enne stava viaggiando in auto dalla stazione di Reichenau sulla strada italiana in direzione di Domat/Ems quando all’altezza di Vial, dirigendosi verso lo svincolo dell’A13, è incorsa in una violenta collisione con un motociclista 35enne che viaggiava in direzione opposta.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e sono stati in seguito trasportati dalla Rega e da un’ambulanza all’Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.