  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Incendio in un garage Domat/Ems, nessun ferito, solo danni materiali

SDA

1.1.2026 - 12:58

Un incendio in un garage sotterraneo di Domat/Ems ha causato stanotte solo danni materiali.
Un incendio in un garage sotterraneo di Domat/Ems ha causato stanotte solo danni materiali.
Keystone

Un incendio in un garage sotterraneo divampato nella notte di Capodanno a Domat/Ems (GR) ha portato all'evacuazione precauzionale di tre edifici residenziali. Per motivi di sicurezza, sei persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Nessuno è rimasto ferito.

Keystone-SDA

01.01.2026, 12:58

La segnalazione dell'incendio è arrivata intorno alle 02:30, spiega una nota odierna della polizia cantonale dei Grigioni.

I pompieri – 28 locali e otto da Coira – intervenuti sul posto hanno constatato la presenza di un'auto ibrida in fiamme nel parcheggio.

Oltre a questo veicolo, completamente distrutto, altre quattro automobili hanno riportato danni. L'incendio ha inoltre causato la rottura di una tubatura dell'acqua.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme dopo circa mezz'ora di lavoro. Le sei persone allontanate dalle rispettive abitazioni hanno trascorso la notte presso conoscenti e vicini. L'entità dei danni materiali non è ancora quantificabile, secondo le autorità, che hanno nel frattempo avviato un'indagine.

I più letti

Inferno a Crans-Montana: «decine di persone presunte morte». «L'identificazione richiederà tempo»
Il mondo intero rimane con il fiato sospeso. Pure i media internazionali attendono aggiornamenti dal Vallese
Julia Roberts si racconta a blue News: «Ci sono molte persone che mi rendono nervosa»
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
Richard Gere si trasferisce dalla frenesia di New York alla calma spagnola: «Più felice che mai»

Altre notizie

Ticino. Rapina ad un distributore di benzina a Sant'Antonino,  fermato un 44enne

TicinoRapina ad un distributore di benzina a Sant'Antonino,  fermato un 44enne

Incidente mortale sulle piste. È morto lo sciatore 35enne finito contro uno sperone di roccia a Laax

Incidente mortale sulle pisteÈ morto lo sciatore 35enne finito contro uno sperone di roccia a Laax

Grigioni. Contadino gravemente ferito da un toro in una stalla

GrigioniContadino gravemente ferito da un toro in una stalla

Grigioni. Lenz, auto urta bambino di 9 anni

GrigioniLenz, auto urta bambino di 9 anni