Immagine d'archivio ANSA

Un'81enne è stata trovata senza vita nel pomeriggio di sabato nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana (Varese), colpita da più fendenti: fermato dai carabinieri il marito, segnalato dai vicini.

SwissTXT Swisstxt

La vittima, 81 anni, è stata trovata intorno alle 18 e, quando il personale del 118 è arrivato sul posto per l'anziana non c'era più niente da fare: era stata colpita con diverse coltellate. A dare l'allarme sono stati alcuni famigliari che abitano al piano sottostante quello delle coppia, mentre alcuni vicini hanno visto il marito, 78 anni, gridare davanti all'abitazione. L'uomo è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Luino: è stato lui ad aggredire la consorte uccidendola in soggiorno.

Il 78enne è stato accompagnato in caserma a disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'area è stata isolata e gli inquirenti hanno eseguito gli accertamenti pet capire la dinamica.

La donna è stata uccisa con un coltello da cucina, che l'omicida ha lasciato appoggiato sul petto, al primo piano dell'imponente villa dove l'anziana coppia abitava.

Nel passato della coppia non c'è alcuna traccia di liti violente. Nessuna denuncia, nessuna segnalazione, mai nemmeno una chiamata da parte dei vicini. Cosa possa essere accaduto al momento non è chiaro, tanto più che l'anziano, sottoposto a fermo, non ha detto una parola. È stato portato in caserma a Luino in attesa di essere interrogato, l'anziano è apparso in stato confusionale.

«Siamo profondamente scossi, come comunità, per questa tragedia», dice Alberto Rossi, sindaco del comune a una quindicina di chilometri da Ponte Tresa. «Siamo vicini ai famigliari, di qualunque cosa abbiano bisogno siamo tutti a disposizione». Marito e moglie non erano originari di Mesenzana. «Si erano trasferiti da qualche anno per stare vicini alla figlia e ai nipoti», spiega il primo cittadino. «Una famiglia molto riservata ma perbene, davvero non sappiamo immaginare cosa possa essere accaduto».

Nella stessa via Pezza, anni fa, si era verificata un'altra tragedia: un uomo nel marzo 2023 aveva ucciso a coltellate i due figli di 13 e 7 anni, prima di togliersi la vita.