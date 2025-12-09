Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Una 78enne ha perso la vita per annegamento durante una nuotata nelle acque del Lago Verbano.

Lo comunica la Polizia cantonale, precisando che lunedì mattina, poco prima delle 10.30, era stata segnalata alla Centrale comune d'allarme (CECAL) la scomparsa di una bagnante in zona bagno pubblico di Ascona.

Per le ricerche sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Ascona.

Il cadavere della donna, una 78enne cittadina germanica domiciliata nel Locarnese, è stato successivamente segnalato, poco prima delle 15.30, presso il locale Porto patriziale.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, la donna è morta appunto per annegamento.