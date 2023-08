Immagine d'illustrazione Keystone / Ti-Press

L'incidente è avvenuto venerdì attorno alle 18.30. La REGA ha rinvenuto il corpo dell'escursionista dopo un'ora di ricerche.

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna ha perso la vita venerdì pomeriggio sul Gridone (o Monte Limidario), in zona bocchetta di Fornale, tra le Centovalli e la Val Cannobina.

Intervenuti i soccorritori della Rega che, dopo un'ora di ricerca, hanno ritrovato il corpo della vittima.

L'infortunio letale è avvenuto sul crinale italiano della montagna Mostra di più

Come riportano diversi siti internet, tra cui quello della RSI, una donna ha perso la vita venerdì pomeriggio, attorno alle 18.30, in un incidente avvenuto sul Gridone (anche detto Monte Limidario), in zona bocchetta di Fornale, tra le Centovalli e la Val Cannobina.

I soccorritori della REGA sono intervenuti con un elicottero e hanno iniziato le operazioni di ricerca, che sono terminate circa un'ora dopo, al momento del ritrovamento della vittima. Il corpo esamine è stato localizzato in una zona impervia ed è stato recuperato.

L'infortunio letale è avvenuto sul crinale italiano della montagna e saranno dunque le autorità italiane a curare l'inchiesta per stabilire la dinamica dell'incidente.