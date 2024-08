Ricerche attive in val Bognanco ANSA

Ricerche sono in corso in val Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola, per una donna che insieme ai tre figli di 6, 5 e 3 anni non ha fatto rientro da un'escursione.

Swisstxt

La famiglia, stando alle prime informazioni, è uscita intorno a mezzogiorno di oggi (domenica). In serata, non essendo rientrata al rifugio dove alloggiava (il Dosso, a quota 1740 metri all'alpe Arza) sono scattate le ricerche. In azione il soccorso alpino e la guardia di finanza. La val Bognanco confina con la Svizzera (Canton Vallese) al passo di Monscera.

