Luganese Donna in manette per reati finanziari, la polizia cerca eventuali parti lese

Sara Matasci

25.2.2026

Immagine d'illustrazione
sda

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di una 51enne italiana, domiciliata nel Luganese, titolare di alcune società con sede nella regione attive nel campo degli investimenti, della consulenza e dell'intermediazione finanziaria.

Sara Matasci

25.02.2026, 14:31

Gli accertamenti, come si legge in un comunicato stampa, dovranno comprendere «la sussistenza di fattispecie penali nell'ambito in particolare di un'attività di raccolta di fondi con proposte di investimento nel campo dei prestiti convertibili e promesse di guadagno elevato».

Sulla base delle prime risultanze d'inchiesta, gli ingenti valori patrimoniali ottenuti (in prevalenza da clientela estera) sarebbero in realtà serviti a far fronte alle spese personali - o delle società - della 51enne, come anche per rimborsare altri clienti.

Le ipotesi di reato nei confronti della donna sono di appropriazione indebita, truffa, accettazione abusiva di depositi dal pubblico, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla Legge federale sulle fideiussioni solidali Covid-19.

Al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto l'arresto della 51enne, la cui carcerazione preventiva è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.

«Nel contesto delle verifiche e delle perquisizioni, è stata sequestrata diversa documentazione che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti», viene precisato nella nota. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Daniele Galliano.

Ti ritieni una parte lesa?

Eventuali parti lese che ritengono di aver subito un danno, sono invitate a rivolgersi per iscritto al Ministero pubblico, via Pretorio 16, 6900 Lugano o a compilare questo formulario.

Il tutto producendo la necessaria documentazione a supporto. 

Altre notizie

