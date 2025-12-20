  1. Clienti privati
Si cercano testimoni Donna investita a Canobbio, conducente in fuga

Tessa Morgantini

20.12.2025

Immagine simbolica.
Immagine simbolica.
© Ti-Press / Carlo Reguzzi

Questa notte poco dopo l'1.00 è stata segnalata una persona ferita a Canobbio, comunica la polizia cantonale. 

Redazione blue News

20.12.2025, 09:07

Stando alla prima ricostruzione, una 36enne del Luganese stava camminando in via dei Gelsi quando, all'incrocio con via Campagna, è stata investita da un'autovettura. Il conducente è fuggito.

Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della città di Lugano, oltre ai soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure e hanno portato la donna in ospedale.

Secondo la prima valutazione medica la 36enne ha riportato gravi ferite. 

La polizia cerca testimoni

Il conducente coinvolto non è stato individuato, malgrado gli accertamenti svolti, sia di natura tecnica che tramite il monitoraggio dell'area e raccogliendo testimonianze.

La polizia cantonale invita eventuali testimoni a contattare la Centrale comune d'allarme (CECAL) allo 0848 25 55 55.

Si cercano testimoni Donna investita a Canobbio, conducente in fuga

