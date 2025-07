È il cadavere di una donna ad essere stato trovato giovedì scorso nel centro storico di Bellinzona (immagine illustrativa). TiPress

Una persona è stata arrestata in relazione al rinvenimento del cadavere di una donna, avvenuto lo scorso giovedì a Bellinzona, in vicolo al Sasso.

SwissTXT Swisstxt

Si tratta di un uomo la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti, come confermato alla RSI dalla Polizia cantonale ticinese.

Gli accertamenti dovranno stabilire se, e in che modo, l’uomo abbia eventualmente concorso nella morte della donna. Sono inoltre ancora in corso le verifiche per chiarire le cause del decesso.

Al momento, le autorità non rilasciano ulteriori informazioni.