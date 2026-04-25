Donna sbranata dai cani in Valtellina, ecco le tre ipotesi d'indagine

Nell'immagine illustrativa un Dogo Argentino IMAGO

La stampa rivela nuovi dettagli sul dramma della donna trovata morta con gravi lesioni da morsi di animali su tutto il corpo nei boschi di Trivigno, nel comune di Tirano, in Valtellina. Ecco quello che si sa.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli inquirenti stanno indagando su tre ipotesi per la morte della 59enne trovata senza vita con il corpo pieno di morsi di animali in Valtellina.

Un malore, l'aggressione di un animale selvatico o l'attacco di un branco di Dogo argentini, cani di razza allenati per la caccia alla grossa selvaggina, presenti nella zona del dramma.

L'allarme è stato dato dal proprietario dei 5 Dogo, che vive nelle vicinanze del luogo impervio della tragedia. Gli esemplari di molossi sono stati posti sotto sequestro.

Sul corpo della malcapitata è stata disposta l'autopsia, che dovrebbe svolgersi martedì o mercoledì e potrebbe fornire risposte decisive per le indagini. Mostra di più

La stampa italiana, in particolare «Il Giorno», rivela diversi particolari sulla morte tragica di una 59enne, il cui corpo è stato ritrovato giovedì pomeriggio ricoperto di morsi di animali nei boschi di Trivigno, nel comune di Tirano, in Valtellina.

Le ipotesi sulle quali si muovono gli inquirenti sono tre: l’aggressione mortale da parte di uno o più cani, un suo iniziale malore, con gli animali che poi hanno infierito sul corpo e, infine, l’iniziale ferimento da parte di altri selvatici, cui poi si sono aggiunti i morsi di alcuni Dogo, che appartengono a un uomo che vive nelle vicinanze.

Aveva paura dei cani, è l'elemento decisivo?

Stando alle ricerche della stampa, la donna di Bianzone aveva paura dei cani e questo potrebbe essere un elemento significativo poiché, proprio temendoli, si può ipotizzare che ha tentato di fuggire, scatenando così l'istinto dei molossi, creati e allevati in Argentina per la caccia di animali di grossa taglia, come per esempio i cinghiali o i puma.

Moglie e madre di due figli adulti, la 59enne era un'amante delle camminate nella natura. Era partita da sola poco dopo pranzo dalla casa che la famiglia possiede a Trivigno, paese alpino di poco meno di 600 abitanti a 1800 metri, in Valtellina.

Nella zona non c’erano altri escursionisti.

Cinque Dogo sequestrati

A dare l'allarme, meno di un paio d'ore dopo, è stato il proprietario di cinque Dogo, che vive nelle vicinanze del luogo del dramma, dopo che ha notato uno dei suoi cani sporco di sangue e, cercando di capire con chi poteva essersi battuto, ha ritrovato la donna senza vita.

I cinque esemplari di Dogo del 46enne, che vive a Trivigno da 3 anni, sono stati sequestrati e portati al Canile consortile della Comunità Montana di Sondrio. Su di loro saranno svolti accertamenti e analisi per chiarire le eventuali responsabilità nel decesso della donna.

Già diverse segnalazioni di gente impaurita dai cani

Sempre stando alla stampa, il proprietario dei molossi è conosciuto per avere una gestione disinvolta degli animali, molto spesso lasciati liberi. Negli anni la polizia locale ha ricevuto diverse segnalazioni e denunce da parte di persone impaurite.

Per cercare di avere qualche elemento in più per capire la dinamica del dramma è stata disposta l'autopsia della malcapitata, che sarà eseguita nel corso della settimana da un esperto dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Pavia.