Omicron corre in Europa: Vienna offre 500 euro per il booster

Omicron non si ferma e dilaga nel mondo dove, dalla Francia all'India, la nuova variante continua a far schizzare i contagi. E in tutti gli Stati si cerca di accelerare la corsa al vaccino e soprattutto alla terza dose. L'Austria, per abbattere il muro di scetticismo che ancora permane in una parte della popolazione sull'immunizzazione, potrebbe presto ricorrere alla piu' classica delle armi per sollecitare il booster: pagare 500 euro, in forma di bonus spesa, a chi andra' a farlo.

31.12.2021