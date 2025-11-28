  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La polizia cerca testimoni Donna si ferisce gravemente cadendo con l'e-bike a Giubiasco

Paolo Beretta

28.11.2025

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
©Ti-Press

Una donna è caduta con l'e-bike e si è ferita gravemente a Giubiasco. La polizia cerca eventuali testimoni.

Paolo Beretta

28.11.2025, 11:02

Una 35enne svizzera, domiciliata nel Bellinzonese, è in gravi condizioni a seguito di un incidente a Giubiasco poco prima delle 08.30 di oggi, venerdì, mentre circolava con una bicicletta elettrica.

Lo ha reso noto la polizia cantonale in un comunicato. La donna si trovava lungo Via colonnello Rusconi quando, per cause che un’inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo della due ruote, rovinando a terra.

Dopo l’intervento di polizia e soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, la 35enne è stata trasportata in ambulanza all’ospedale.

Eventuali testimoni, segnala la polizia, sono invitati a contattare la Centrale comune d’allarme (CECAL) allo 0848 25 55 55.

I più letti

La primogenita di Robbie Williams debutta come attrice a 13 anni
Accuse a Totti e Bocchi, Ilary Blasi insiste sull’abbandono di minori: interrogata la tata
Regali a Trump da alcuni dirigenti elvetici, Gysin e Mahaim inoltrano denuncia
Donna si ferisce gravemente cadendo con l'e-bike a Giubiasco
Gli alberi di Natale quest'anno saranno più cari