Donna si ferisce gravemente cadendo con l'e-bike a Giubiasco

Immagine illustrativa d'archivio. ©Ti-Press

Una donna è caduta con l'e-bike e si è ferita gravemente a Giubiasco. La polizia cerca eventuali testimoni.

Una 35enne svizzera, domiciliata nel Bellinzonese, è in gravi condizioni a seguito di un incidente a Giubiasco poco prima delle 08.30 di oggi, venerdì, mentre circolava con una bicicletta elettrica.

Lo ha reso noto la polizia cantonale in un comunicato. La donna si trovava lungo Via colonnello Rusconi quando, per cause che un’inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo della due ruote, rovinando a terra.

Dopo l’intervento di polizia e soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, la 35enne è stata trasportata in ambulanza all’ospedale.

Eventuali testimoni, segnala la polizia, sono invitati a contattare la Centrale comune d’allarme (CECAL) allo 0848 25 55 55.