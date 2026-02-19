Ecco la spiaggetta di Arbedo Foto FB "La Spiaggetta - Arbedo"

Le autorità cantonali hanno revocato i permessi per l'uso dell'area boschiva a seguito dei recenti eventi meteorologici estremi. I bagnanti potranno ancora accedere al fiume liberamente ma non troveranno più servizi e infrastrutture.

Il Municipio di Arbedo-Castione ha annunciato oggi ufficialmente la fine, dopo ben 16 anni, del mandato per la gestione della nota spiaggetta che sorge sul proprio territorio. Lo riporta «laRegione», ricordando che la zona era diventata un punto di riferimento estivo molto apprezzato dalla popolazione locale.

Le autorità comunali hanno espresso il loro rammarico per questa scelta «obbligata». La misura drastica è infatti dettata da ordini superiori provenienti dal Cantone: è infatti stata la Sezione forestale del Dipartimento del territorio a imporre lo stop dato che la spiaggetta sorge all'interno di una zona classificata come bosco.

Il Comune aveva già ricevuto un preavviso durante in autunno, ma la formalizzazione ufficiale è arrivata il 20 gennaio.

Motivi legati alla sicurezza

La decisione affonda le sue radici in un evento specifico avvenuto l'estate scorsa, e più precisamente il 1. luglio, quando una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla zona.

L'evento meteorologico ha causato grande spavento tra i presenti, anche se fortunatamente non si sono registrati feriti gravi tra i bagnanti. Il vento ha però abbattuto diverse piante e danneggiato le strutture. Anche il piccolo bar presente sul posto ha subito danni.

Questo episodio ha spinto le autorità cantonali a una profonda riflessione, dato che il rischio di eventi meteorologici estremi è considerato in aumento. E la sicurezza delle persone non può più essere garantita con le vecchie modalità.

Il Cantone ha quindi deciso di non concedere più l'uso provvisorio dell'area. La deroga permetteva in passato una gestione organizzata per tre mesi consecutivi.

Addio ai servizi organizzati

A partire dall'estate 2026, dunque, i frequentatori abituali della spiaggetta dovranno abituarsi a un contesto molto diverso. Non ci sarà infatti più il baretto e nemmeno i servizi igienici. Anche le animazioni diurne e serali vengono cancellate e l'area tornerà quindi a essere uno spazio naturale privo di comodità aggiuntive.

Il Comune ha voluto comunque ringraziare pubblicamente i gestori uscenti, in particolare per l'impegno nel mantenere pulito il sedime.

Una delle feste organizzate presso la spiaggetta di Arbedo Foto FB "La Spiaggetta - Arbedo"

Nuove regole per l'accesso

Il cambiamento nella gestione comporta anche modifiche sostanziali alla viabilità. La strada veicolare che conduce alla spiaggetta sarà infatti chiusa al traffico generico e il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti della zona.

Ma le restrizioni riguardano anche la sosta dei veicoli privati. Lo spazio precedentemente adibito a parcheggio sarà infatti interdetto alle auto. I visitatori non potranno dunque più arrivare con i propri mezzi a motore fino al fiume.

Da sottolineare che ovviamente la balneazione resta permessa a chiunque voglia recarvisi. La spiaggetta continuerà dunque a esistere, ma solo come luogo naturale accessibile a tutti.