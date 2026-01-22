  1. Clienti privati
Bellinzona Dopo 28 anni Giancarlo Zappoli lascia la direzione artistica di Castellinaria

Swisstxt

22.1.2026 - 10:30

Castellinaria
Castellinaria
Castellinaria.ch

Dopo 28 anni, Giancarlo Zappoli ha deciso di mettere fine al suo percorso come direttore artistico di Castellinaria. Lo si legge in un comunicato del Festival del cinema giovane di Bellinzona.

Redazione blue News

22.01.2026, 10:30

«Nella corso di quasi tre decenni, Zappoli ha contribuito in modo determinante alla costruzione dell'identità del Festival», si legge nella nota stampa.

La sua attività in ambito cinematografico proseguirà con la direzione del sito MYmovies.it, con la scrittura, l’insegnamento e con nuovi progetti che continueranno a portare la sua competenza nel mondo del cinema.

Il Comitato di Castellinaria è ora al lavoro per individuare la figura che ricoprirà il ruolo vacante di direttore artistico.

