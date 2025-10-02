Tre uomini sono finiti in manette martedì in seguito a un furto in un’abitazione in Leventina. Si tratta di un 25enne, un 22enne e un 20enne, tutti cittadini croati residenti in Italia.
L'arresto è avvenuto attorno alle 18 nell'ambito di un controllo delle guardie di confine in territorio di Genestrerio, come reso noto giovedì dalle autorità.
I tre erano a bordo di una vettura, su cui è stata trovata diversa refurtiva, tra cui dei gioielli provenienti dall’abitazione in Leventina.
Successivi approfondimenti hanno poi permesso di recuperare anche una cassaforte che era stata sottratta nel corso del furto con scasso.