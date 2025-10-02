  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Recuperata la refurtiva Beccati a Genestrerio dopo un furto in Leventina: tre giovani in manette

Swisstxt

2.10.2025 - 09:25

Tipress

Tre uomini sono finiti in manette martedì in seguito a un furto in un’abitazione in Leventina. Si tratta di un 25enne, un 22enne e un 20enne, tutti cittadini croati residenti in Italia.

SwissTXT

02.10.2025, 09:25

02.10.2025, 09:34

L'arresto è avvenuto attorno alle 18 nell'ambito di un controllo delle guardie di confine in territorio di Genestrerio, come reso noto giovedì dalle autorità.

I tre erano a bordo di una vettura, su cui è stata trovata diversa refurtiva, tra cui dei gioielli provenienti dall’abitazione in Leventina.

Successivi approfondimenti hanno poi permesso di recuperare anche una cassaforte che era stata sottratta nel corso del furto con scasso.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Ecco quali immagini non bisogna mai inviare tramite WhatsApp
Alfonso Signorini sposa il suo compagno dopo 25 anni insieme
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
L'aumento dei premi di cassa malati è stato più forte di quanto annunciato

Altre notizie

Pesca high-tech. Il Live Sonar vietato per 3 anni nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa

Pesca high-techIl Live Sonar vietato per 3 anni nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa

Ecco quando. Possibili cambiamenti e cancellazioni ai TILO a causa di uno sciopero in Italia

Ecco quandoPossibili cambiamenti e cancellazioni ai TILO a causa di uno sciopero in Italia

Preventivo 2026. La città di Coira nelle cifre rosse, disavanzo di due milioni

Preventivo 2026La città di Coira nelle cifre rosse, disavanzo di due milioni