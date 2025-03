Frana di Pollegio, gli sfollati non possono ancora rientrare Dei massi sono caduti dalla montagna a Poleggio, in zona di Via alle Vigne. Immagine: Ti-Press I massi hanno provocato danni ad alcune abitazioni e a delle auto parcheggiate. Immagine: Ti-Press Alcuni dei massi caduti. Immagine: Ti-Press Il sopralluogo dei geologi in elicottero. Immagine: Ti-Press Qui i geologi al lavoro da terra. Immagine: Ti-Press Nella foto a sinistra Andrea Pedrazzini, geologo cantonale, sul luogo dei danni con alcuni colleghi. Immagine: Ti-Press Frana di Pollegio, gli sfollati non possono ancora rientrare Dei massi sono caduti dalla montagna a Poleggio, in zona di Via alle Vigne. Immagine: Ti-Press I massi hanno provocato danni ad alcune abitazioni e a delle auto parcheggiate. Immagine: Ti-Press Alcuni dei massi caduti. Immagine: Ti-Press Il sopralluogo dei geologi in elicottero. Immagine: Ti-Press Qui i geologi al lavoro da terra. Immagine: Ti-Press Nella foto a sinistra Andrea Pedrazzini, geologo cantonale, sul luogo dei danni con alcuni colleghi. Immagine: Ti-Press

Dopo due giorni di controlli e di lavori sulla parete, la zona sotto montagna è stata dichiarata sicura. Gli 11 nuclei famigliari possono dunque far rientro nelle proprie abitazioni.

La trentina di sfollati della frana di Pollegio possono far rientro nelle loro abitazioni. La revoca dell’ordine di evacuazione è arrivato sabato attorno alle 16.

A oltre due giorni quindi dalla caduta di alcuni massi verificatasi nella mattinata di giovedì, nella zona di via delle Vigne. I massi avevano raggiunto le abitazioni obbligando gli 11 nuclei familiari dei quattro edifici interessati ad abbandonare rapidamente le case.

L’area colpita si trova ad alcune centinaia di metri dal punto in cui nel 2016 un’altra frana aveva colpito l’ex scuola dell’infanzia.

Il territorio è notoriamente a rischio, ma non in zona rossa. Il geologo cantonale ha infatti manifestato la sua tranquillità riguardo alla situazione geologica complessiva della zona, come riferito al Quotidiano della RSI dal sindaco Igor Righini.